Allenatore Inter, salgono le quotazioni di Thiago Motta! L’ex Juve possibile nome per la panchina: stuzzicato Marotta

Allenatore Inter, salgono le quotazioni per il ritorno di Thiago Motta! L’ex Juve possibile nome per la panchina

L’Inter è alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi, e la lista dei candidati si fa sempre più articolata. Al momento, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di SportItalia, Patrick Vieira sembra essere in vantaggio su Cristian Chivu, già alla guida della Primavera nerazzurra e oggi vicino al Parma, che lo vuole per un progetto biennale.

Nei giorni scorsi, però, sarebbero stati proposti anche altri profili, tra cui quello di Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano è reduce da una stagione deludente alla Juventus, dove era approdato tra grandi aspettative ma è stato esonerato a marzo dopo una serie di risultati negativi e un ambiente sempre più teso. Nonostante ciò, il suo nome resta sul taccuino nerazzurro, anche per via della sua conoscenza dell’ambiente e delle idee di gioco. Proposto anche Roberto Farioli, fresco di esperienza all’Ajax. Dopo il rifiuto del Como per Fabregas, l’Inter valuta con attenzione tutte le opzioni per ripartire con un nuovo progetto