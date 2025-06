Allenatore Inter, il Parma corre ai ripari! I crociati pronti a blindare Chivu: può saltare un’altra pista dei nerazzurri

È iniziato il vertice tra il Parma e Cristian Chivu. Per il tecnico, che non è presente fisicamente all’incontro, c’è il suo manager Pietro Chiodi, come riferisce La Gazzetta dello Sport.

Giò in giornata dovrebbero sciogliersi tutti i dubbi sul futuro dell’allenatore rumeno, che il club crociato ha scelto per guidare un nuovo progetto tecnico della durata di due anni.

La trattativa per il rinnovo del contratto, già raggiunto la scorsa settimana fino al 2027, sembrava infatti in dirittura d’arrivo, ma nelle ultime ore è spuntata una variabile che potrebbe cambiare tutto.

L’Inter è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi e ha messo nel mirino proprio Chivu, già alla guida della Primavera nerazzurra in passato. Il club nerazzurro ha inoltre ricevuto il rifiuto del Como per Cesc Fabregas e ora valuta seriamente il ritorno in casa dell’ex difensore. La sensazione che filtra è che però sia già troppo tardi…