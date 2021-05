Allenatore Lazio, Pedullà: «Villas-Boas suggestione, Sarri prima scelta»

Sarri Lazio, nel pomeriggio l’entourage del tecnico incontrerà la dirigenza biancoceleste. Villas Boas solo una suggestione

Nel pomeriggio, la Lazio incontrerà l’entourage di Sarri. Il tecnico toscano è la prima scelta della società per il futuro, come conferma in un tweet Alfredo Pedullà:

«VillasBoas–Lazio: solo suggestione. Sarri prima scelta, aspettando incontro e accordi, quindi ancora un po’ di pazienza. Oggi pomeriggio vertice con il suo entourage. Gli piace l’organico, presto altri sviluppi».