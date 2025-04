Milan, è rebus sul prossimo allenatore! La scelta del DS sarà decisiva, ecco tutti i possibili candidati

Milan, è ancora rebus sul prossimo allenatore rossonero! La scelta del Direttore Sportivo sarà decisiva, ecco tutti i nomi dei candidati

Il futuro della panchina del Milan è uno dei temi principali che il nuovo direttore sportivo dovrà affrontare. La permanenza di Sergio Conceicao dipenderà dai risultati ottenuti tra campionato e Coppa Italia, ma la società sta già valutando possibili alternative.

Se il DS fosse D’Amico, il favorito per la guida tecnica sarebbe Maurizio Sarri, con Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano come principali alternative, mentre Gian Piero Gasperini resta una suggestione intrigante. Se invece il DS fosse Igli Tare, il nome più quotato sarebbe quello di Allegri, con il tecnico del Bologna come prima alternativa. Al momento, le ipotesi legate a Antonio Conte e Carlo Ancelotti rimangono semplici suggestioni, senza sviluppi concreti. Il Milan è chiamato a una scelta strategica per il futuro della squadra.