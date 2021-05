Allenatore Sampdoria: duello tra due tecnici per la panchina del prossimo anno

Allenatore Sampdoria: il Bologna attende la risposta di Sinisa Mihajlovic. In città è stato visto anche Marco Giampaolo. La situazione

In Serie A il domino delle panchine vedrà ulteriori novità nella prossima settimana. Il Bologna aspettano la risposta di Sinisa Mihajlovic sul futuro. Per i rossoblù, il serbo è la prima scelta.

I felsinei, però, hanno iniziato a guardarsi intorno e, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, venerdì sera Marco Giampaolo, tecnico in corsa per la panchina della Sampdoria, è stato fotografato a Bologna in un hotel associato al club rossoblù. Nonostante le smentite, l’ex allenatore blucerchiato potrebbe essere uno dei papabili per la società emiliana in caso di addio di Mihajlovic.