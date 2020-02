Allenatore SPAL, arriva l’ufficialità: Luigi Di Biagio è il nuovo tecnico

Allenatore SPAL, arriva il comunicato ufficiale della società: Luigi Di Biagio firma per sei mesi, fino a giugno 2020

La SPAL ha comunicato il nuovo allenatore. Dopo l’esonero di mister Semplici la società biancazzurra ha affidato la panchina a Luigi Di Biagio, ex tecnico della nazionale under 21. Come già anticipato, l’accordo è stato trovato fino al termine della stagione. Ecco il comunicato ufficiale: