Allenatore SPAL, Di Biagio firma: a breve l’ufficialità

Allenatore SPAL, Luigi Di Biagio ha trovato l’accordo con il club. A breve l’ufficialità da parte del club biancazzurro

Il nuovo allenatore della SPAL sarà Luigi Di Biagio. L’allenatore, ex commissario tecnico della nazionale Under 21, ha trovato l’accordo e firmerà per il club ferrarese fino a giugno. A riportarlo è TuttoMercatoWeb, la firma tra le parti è già avvenuta.

Nelle prossime ore ci saranno le formalità di rito, ma a quanto pare manca soltanto l’ufficialità. La sconfitta con il Sassuolo è stata decisiva per il cambio in panchina, Semplici saluta Ferrara dopo sei anni.