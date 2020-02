Allenatore Spal: trovato l’accordo con Di Biagio, i dettagli

La Spal ha trovato l’accordo con Gigi Di Biagio per la panchina dei biancoazzurri. L’allenatore è già in viaggio per raggiungere Ferrara

La Spal ha deciso. Gigi Di Biagio sarà il nuovo allenatore del club ferrarese. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, la dirigenza biancoazzurri ha scelto il cambio di allenatore.

L’allenatore toscano verrà esonerato nelle prossime ore, con Gigi Di Biagio pronto a prendere il suo posto. Come riporta Gianluca Di Marzio il suo arrivo è previsto già in serata a Ferrara. Domani dovrebbe già dirigere il primo allenamento nel pomeriggio, dopo aver firmato il contratto fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo in caso di salvezza.