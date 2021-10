Allenatori italiani all’estero: sorride De Zerbi, Ranieri stecca all’esordio

Allenatori italiani all’estero: De Zerbi e lo Shaktar ritrovano il successo. Male il ritorno in Premier League per “Sir Claudio”

Roboante successo dello Shaktar Donetsk, che travolge per 6-1 lo Zorya e si rilancia in classifica a -3 dalla capolista Dinamo Kiev. I ragazzi di mister De Zerbi vengono trascinati in dalle doppiette dei brasiliani Fernando e Tetè, tornando così al successo dopo i due 0-0 consecutivi tra campionato e Champions League.

Va malissimo, invece, l’esordio di Claudio Ranieri sulla panchina del Watford. Al ritorno in Premier, l’ex mister della Sampdoria vede i suoi ragazzi cedere il passo al Liverpool per 0-5. I Reds mandano a segno tutti i giocatori del trio offensivo Manè, Firmino, Salah. Gli Hornets restano così a soli quattro punti dalla zona retrocessione. In Turchia nuovo successo per il Fatih Karagumruk di Farioli, che passa 1-0 in casa dell’Altay grazie all’ex Inter e Parma Karamoh e blinda il quarto posto. Cade l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella nella sfortunata gara con lo Yeni Malatyaspor. Il 2-0 fa restare Balotelli e compagni in decima posizione.

Anche Alessio ko, turno di riposo per Ancelotti e il Real

Il Persija di Angelo Alessio continua a non ingranare. La squadra indonesiana perde contro l’Arema in dieci uomini, mantenendo a sei i punti di distacco dalla prima posizione. Vince il Vancouver di Sartini, mentre il Nagoya di Ficcadenti viene strapazzato a domicilio dal Pohang. Il terzo posto dista ora tre punti. Male l’esordio al Sion di Tramezzani, battuto dalla capolista Basilea al 90′. La classifica è critica, viste le due sole distanze dalla zona play-out e le tre dalla zona retrocessione. Turno sfavorevole anche per Stramaccioni e il suo Al-Gharafa, che scivola in casa della capolista del campionato qatariota Al Sadd in uno spettacolare 6-4. Fine settimana di riposo, invece, per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I blancos non sono scesi in campo nel fine settimana visto che la Liga ha concesso il rinvio della partita con il Bilbao, alla quale non avrebbero preso parte i calciatori sudamericani impegnati nelel gare di qualificazione a Qatar 2022 fino al giorno prima