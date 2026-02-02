Alphadjo Cissè Milan, ora è ufficiale: il classe 2006 vestirà rossonero ma…non da subito! Il comunicato che svela tutti i dettagli

Alphadjo Cissè Milan, è stato ufficializzato il trasferimento ma il classe 2006 non vestirà rossonero da subito! Il comunicato con tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha reso noto l’arrivo di Alphadjò Cissè, che resterà però in prestito al Verona fino a fine stagione.

COMUNICATO – «AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Hellas Verona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alphadjo Cissè. Contestualmente, il centrocampista classe 2006 proseguirà la sua avventura all’US Catanzaro con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso.

Nato a Treviso il 22 ottobre 2006, Cissè è cresciuto nei settori giovanili del Giorgione e dell’Hellas Verona, club con cui si è affermato come uno dei profili più interessanti della propria generazione. La stagione 2023/24 ne ha segnato la definitiva consacrazione: 16 reti realizzate con la formazione Primavera e l’esordio in Serie A, avvenuto nel maggio 2024.

Nel corso di questa stagione, l’esperienza in prestito al Catanzaro in Serie B sta rappresentando un passaggio significativo nel suo percorso di crescita. Cissè ha finora totalizzato 21 presenze e 6 gol, dimostrando qualità tecniche, personalità e capacità di incidere anche nel calcio professionistico.

A conferma del suo costante sviluppo, la convocazione in Nazionale Under 21 rappresenta un ulteriore traguardo importante: dopo aver vestito le maglie delle selezioni Under 16, Under 18 e Under 19 – categoria nella quale aveva già trovato la via del gol – Cissè ha collezionato due presenze con l’Under 21.

Il Club rossonero augura ad Alphadjo le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della stagione».