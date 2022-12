Altafini ricorda Pelé: «Avrebbe vinto altri due Mondiali»

Le parole di José Altafini, ex attaccante italo-brasiliano, su Pelé. Tutti i dettagli ed i ricordi dell’ex Juventus

José Altafini, ex attaccante di Milan, Napoli e Juventus, ha ricordato Pelé in un’intervista su La Stampa.

PAROLE – «Con lui finisce un’idea di calcio, un calcio universale. Sapeva fare tutto, di destro e di sinistro: quando aveva l’avversario attaccato sulla destra, muoveva il pallone con il piede sinistro, quando lo attaccavano sulla sinistra, faceva il contrario. E, tutto, mille all’ora. […] Maradona? A Pelé ho visto fare delle cose che non ho mai visto fare a nessuno. Lo so che fare paragoni può essere difficile, ma O Rei era di un altro pianeta. In Svezia fu una gioia immensa per noi e per il paese: Pelé stava diventando l’immagine del Brasile nel pianeta. E di Mondiali ne avrebbe vinti altri due…».