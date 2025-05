Inter, Altobelli non ha dubbi: «Champions League? Sono fiducioso. Scudetto? I nerazzurri hanno lottato, ma non meritavano il titolo»

Inter, Altobelli non usa giri di parole: «Champions? Sono fiducioso. Scudetto? I nerazzurri hanno lottato, ma non meritavano il titolo». Le parole

Alessandro Altobelli ha parlato dei nerazzurri nel corso di un’intervista questa mattina a La Gazzetta dello Sport. L’ex giocatore ha parlato della finale di Champions League contro il PSG. Ecco un breve passaggio del calciatore rilasciata alla Rosea:

SCUDETTO AL NAPOLI – «L’Inter ha lottato, ma non meritava il titolo. Va accettato il verdetto del campo. I nerazzurri hanno sprecato almeno due grandi occasioni. E in assoluto, questo scudetto è stato perso con quel gol subito a Bologna a tempo scaduto: senza quello, la storia sarebbe cambiata».

COSA PROVA UN TIFOSO DELL’INTER – «Io dico che non si può non essere soddisfatti di questa Inter. Faccio gli scongiuri mentre lo dico, ma così mi spiego meglio: se anche dovesse andare male a Monaco, la stagione dell’Inter andrebbe catalogata tra quelle positive. Perché non capita quasi mai di arrivare a un mese dalla fine in corsa su tutti i fronti. Questo deve essere l’obiettivo su cui lavorare sempre, ogni inizio di stagione: vale per i dirigenti, vale pure per l’allenatore. Se tutti gli anni arrivi a questo punto, prima o dopo qualcosa tiri su dalla rete, non può sempre andar male».

