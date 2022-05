Altobelli: «Scudetto? Dico Inter, i nerazzurri possono fare bottino pieno»

Altobelli: «Scudetto? Dico Inter, calendario più decisivo della classifica: i nerazzurri possono fare bottino pieno, il Milan…»

Alessandro Altobelli, ex giocatore, ha parlato così su cui sia la favorita tra Milan e Inter per lo scudetto. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Dico Inter, perché il calendario è un fattore decisivo ancor più della classifica attuale: i nerazzurri possono fare bottino pieno, per il Milan non ho le stesse certezze. In questo le due formazioni sono differenti. L’Inter ha gioco corale, di squadra: fai fatica a individuare un calciatore più decisivo di altri, anche se certo Brozovic è quello meno sostituibile. Nel Milan, invece, è logico definire Leao il calciatore chiave: può spaccare una partita all’improvviso. Per il Milan dico Verona, con l’Atalanta poi è gara di difficile lettura. Per l’Inter forse il Cagliari. Ma se i sardi sono questi…»