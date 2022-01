Alvarez, Inter e Milan lo seguono: l’agente Hidalgo atteso in città. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter e Milan puntano il giovane talento argentino Alvarez. Nei prossimi giorni l’agente Hidalgo sarà in città

Si preannuncia una battaglia di mercato tra Inter e Milan – e non solo tra loro – per Julian Alvarez, il talento argentino sul quale ha messo gli occhi mezza Europa. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni l’agente del ragazzo, Fernando Hidalgo, è atteso a Milano per una serie di incontri con le dirigenze dei due club meneghini: l’obiettivo è trovare l’accordo migliore per il suo assistito.

Fernando Hidalgo è da mesi in contatto con il d.s. nerazzurro Piero Ausilio e a novembre ha accompagnato Dario Baccin nella sua missione a Buenos Aires. In queste settimane si sta decidendo il futuro di Alvarez in vista dell’estate”, esordisce la Gazzetta, ricordando anche che c’è una clausola rescissoria di 20 milioni con il contratto in scadenza a dicembre 2022.

