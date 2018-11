Botta e risposta tutto da ridere tra Dani Alves e il suo ex allenatore Pep Guardiola

«Guardiola? È il miglior allenatore che abbia mai avuto, è meglio del sesso», queste le parole in conferenza stampa di un Dani Alves, come al solito, mai banale in ciò che dice. I due, per anni, hanno fatto le fortune del Barcellona, prima di prendere entrambi strade diverse. Logico comunque aspettarsi che tra Alves e Guardiola il rapporto sia rimasto ottimo dopo le vittorie in blaugrana. L’attuale tecnico del Manchester City, però, informato delle parole del suo ex giocatore, ha risposto, ridendo: «Preferisco il sesso!».