Amelia sicuro: «Chivu ha entusiasmo, può salvare il Parma in questo modo»

Marco Amelia ha parlato alla Gazzetta di Parma dell’arrivo di Christian Chivu sulla panchina del Parma.

CHIVU – «Intanto mi dispiace per Pecchia perché è stato protagonista nel Parma. Conoscendo Cristian, penso possa portare l’esperienza vissuta da calciatore che può riflettersi sui tanti giovani in rosa, in primis, nel gestire la parte emozionale e le pressioni che, inevitabilmente,

ci saranno in questa posizione di classifica. Cura molto l’aspetto umano e il dialogo con i giocatori poi tecnicamente mi aspetto una squadra aggressiva, che cerca di fare la partita anche dal punto di vista fisico e atletico, corre tanto e sa attaccare bene gli spazi. Per quanto ho potuto vedere nella Primavera dell’Inter, il Parma potrebbe avere un’identità simile a una squadra che può essere definita “gasperiniana” come la Fiorentina di Palladino».

AFFIDARSI AD UN ESORDIENTE – «Credo che, nel momento in cui la società ha deciso di cambiare, avrà fatto dei colloqui e le sue riflessioni. La dirigenza, probabilmente, ha compiuto una valutazione dal punto di vista dell’entusiasmo che può avere un allenatore emergente, alla prima esperienza in serie A, unito alla conoscenza calcistica di esser stato un grande giocatore che ha vinto tutto. In più è stato allenato dai migliori tecnici in circolazione e, quindi, non sono rimasto sorpreso della scelta. Ora non conta tanto l’esperienza passata di un allenatore ma l’entusiasmo e quello che una persona può dare a una squadra e a un gruppo di giovani di qualità che hanno bisogno di un riferimento».