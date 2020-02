Ammonito Veretout, giallo pesante: salterà l’eventuale ottavo di finale

Ammonito Veretout, giallo pesante per il francese: il centrocampista della Roma salterà l’eventuale ottavo di finale

La Roma sta cercando sul campo del Gent il pass per gli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi hanno due risultati a disposizione, avendo vinto la gara d’andata. Se dovessero qualificarsi agli ottavi dovrebbero fare a meno di Veretout.

Il centrocampista francese, infatti, è stato ammonito al 42′ per aver interrotto una ripartenza del Gent: giallo pesante quindi per il centrocampista ex Fiorentina.