Amorim: «Possiamo essere il peggiore Manchester United di sempre, ma con un titolo europeo»

Le parole di Ruben Amorim, tecnico del Manchester United, in conferenza stampa in vista del ritorno della semifinale di Europa League

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Manchester United contro l’Athletic Bilbao, valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. Di seguito le sue parole.

SU BRUNO FERNANDES – «Penso che sia facile capire perché ci siano speculazioni. Non solo per i suoi numeri, ma anche per il modo in cui gioca. È un giocatore di alto livello e abbiamo bisogno di giocatori di alto livello. È un leader, il capitano. È naturale che vogliano Bruno, ma noi vogliamo tenerlo. È uno dei migliori giocatori al mondo».

SULLA FINALE – «Se guardiamo la nostra squadra, non possiamo dire cosa succederà oggi. Dobbiamo affrontare la partita come una partita qualsiasi. Credo che dobbiamo segnare per arrivare in finale. È così che affronteremo la partita. Dovremo soffrire un po’ per arrivare in finale. Siamo pronti a farlo».

SULLA PRESSIONE – «Non è lo stesso per un giocatore, che vuole giocare e divertirsi. Come allenatore, dobbiamo vincere. Se perdiamo in finale, ci faremo ancora più male, soprattutto in una stagione come questa».

SULLA CHAMPIONS LEAGUE – «Se qualcuno vuole cambiare le regole, va bene. Ma queste sono le regole. Se vinciamo l’Europa League, andiamo in Champions League. So che la Champions League è per i campioni o per le squadre migliori del campionato ma stiamo solo seguendo le regole».

SULLA PEGGIOR SQUADRA – «Penso che bisogna guardare le parole nel momento in cui vengono dette. Le cose possono cambiare. Se guardiamo alla Premier League, siamo la peggior squadra. Alla fine di questa stagione, potremmo essere il peggior Manchester United nella storia della Premier League ma con un titolo europeo».