Amrabat Fiorentina, operazione in chiusura. Incontro tra le parti per definire i dettagli. Il marocchino mantiene la promessa

In chiusura l’operazione tra Hellas Verona e Fiorentina per Amrabat. È in corso un incontro tra le parti per definire gli ultimi dettagli sulla trattativa che porterà il marocchino alla corte viola.

Come scritto da Gianluca Di Marzio, il centrocampista non ha fatto altro che mantenere la propria promessa, in quanto aveva già scelto la società toscana preferendola di conseguenza al Napoli.