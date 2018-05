Il ritorno di Carlo Ancelotti su una panchina italiana dopo nove stagioni e i saluti di un prossimo avversario: il ‘bentornato’ social di Massimiliano Allegri

Carlo Ancelotti torna in Serie A dopo 9 anni. L’allenatore di Reggiolo, come ufficializzato oggi, si è legato al Napoli per le prossime tre stagioni. Un trasferimento che ha sorpreso, accolto con entusiasmo non solo dall’ambiente napoletano. Tra questi, Massimiliano Allegri, fresco di titolo con la sua Juventus.

L’allenatore bianconero, nel suo messaggio postato su Twitter, ha dato così il suo bentornato al collega emiliano: «Bentornato in Italia Ancelotti! La Serie A ritrova un’eccellenza del nostro calcio». Il campionato italiano, dopo nove stagioni, riabbraccia uno dei suoi allenatori più vincenti e amati.