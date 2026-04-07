Ancelotti Brasile, altro che ct dell’Italia: la Seleção lo blinda! Manca solo la firma per il rinnovo, tuti i dettagli del nuovo accordo

Carlo Ancelotti è vicino a prolungare il suo rapporto con il Brasile fino al 2030. Secondo quanto riportato da ESPN Brasil e rilanciato da Matteo Moretto, l’accordo per il rinnovo del commissario tecnico sarebbe già definito nei dettagli e mancherebbero soltanto le firme. Al momento, però, la CBF non ha ancora ufficializzato l’intesa.

La notizia allontana quindi le ipotesi che avevano accostato l’ex allenatore di Milan e Real Madrid anche alla panchina della Nazionale italiana dopo il Mondiale. In questa fase, il progetto della federazione brasiliana sembra infatti chiaro: dare continuità al lavoro di Ancelotti e costruire con lui un percorso di lungo periodo.

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Carlo Ancelotti renueva con Brasil hasta 2030.



Los contratos están listos, solo faltan las firmas, tal y como ha adelantado @ESPNBrasil. pic.twitter.com/OWnfuK7Fpq — Matteo Moretto (@MatteMoretto) April 7, 2026

PAROLE – «Carlo Ancelotti rinnova il contratto con la nazionale brasiliana fino al 2030.

I contratti sono pronti, mancano solo le firme, come già annunciato da

@ESPNBrasil.».