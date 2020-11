Ancelotti chiama Isco all’Everton: «Ho grandi ricordi di lui»

Carlo Ancelotti ha lanciato un chiaro messaggio a Isco: il fantasista del Real Madrid sogna il trasferimento all’Everton

Carlo Ancelotti ha lanciato un chiaro messaggio a Isco. Il fantasista del Real Madrid sogna il trasferimento all’Everton. Le dichiarazioni dell’allenatore.

«Isco è un grande giocatore e ho dei ricordi fantastici di lui. Ma in questo momento onestamente non ci penso. Sono concentrato su una settimana importante, in cui dovremo lavorare molto duramente per preparare il prossimo impegno contro il Manchester United».