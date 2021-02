Carlo Ancelotti ha parlato dei recenti errori di Alisson tra i pali

In vista del derby che si giocherà oggi tra Everton e Liverpool, Carlo Ancelotti ha parlato dei recenti errori commessi da Alisson tra i pali.

«Le critiche fanno parte del nostro lavoro e Alisson lo sa. Anche Pickford lo sa, lo sanno tutti. Gli errori si fanno, chi non li fa? Nessuno può dire di non farli. Bisogna accettarli. Non si può mettere in discussione la qualità di Alisson e di Pickford».