Ancelotti si racconta: «Esonero alla Juventus? Mi ha colpito molto! Quando vieni esonerato per la prima volta…». Le parole

Ancelotti sfoglia l’album dei ricordi: «Esonero alla Juve? Mi ha colpito molto, quando vieni esonerato per la prima volta…»

La Juventus torna nei ricordi di Carlo Ancelotti, che in un’intervista a Marca ha ripercorso alcune tappe decisive della propria carriera. Tra queste, l’esperienza a Torino e soprattutto la fine del rapporto con il club bianconero, un passaggio che il tecnico — oggi alla guida del Brasile — considera ancora uno dei momenti più significativi del suo percorso professionale.

L’addio nell’estate del 2001 rappresentò infatti il primo esonero della sua carriera e segnò una svolta profonda nel suo modo di vivere la panchina. Ancelotti ha ricordato quel distacco come un punto di rottura ma anche come un’occasione di crescita, un passaggio che lo spinse a rimettersi in gioco e che avrebbe poi aperto la strada alle grandi esperienze internazionali che ne hanno definito la traiettoria.

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LE PAROLE DI ANCELOTTI – «Nel 2001 ero stato cacciato dalla Juventus e mi trovavo in vacanza in attesa del Milan. Parlando con gli allenatori, è abbastanza comune che vengano esonerati qui. A volte, ti licenziano anche quando stai facendo un buon lavoro. Personalmente mi ha colpito molto, quando vieni esonerato per la prima volta, l’impatto è più forte» .