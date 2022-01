Ancelotti: «Mi sarebbe piaciuto allenare Totti. Scudetto? Inter favorita»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Real Madrid Ancelotti ha svelato un retroscena sulla sua carriera e parlato della lotta scudetto in Serie A

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in una lunga intervista a Il Messaggero ha parlato del suo rimpianto per non aver allenatore Totti e della lotta scudetto in Serie A.

IPOTESI ROMA – «Solo una volta c’è stata una mezza possibilità, un colloquio con Franco Baldini. Tanto tempo fa. Peccato, mi sarebbe piaciuto allenare Totti».

LAZIO SARRI – «Ottima scelta. E’ il profilo giusto per avviare un nuovo progetto dopo gli anni di Simone Inzaghi».

SERIE A – «L’Inter è la favorita per concedere il bis in campionato e ha superato la fase eliminatoria di Champions: Simone è in gamba. Le partenze di Lukaku e Hakimi sono state superate senza problemi. I giovani allenatori? Sono bravi e, allungando lo sguardo oltre i confini della serie A, danno stimoli alla vecchia guardia: io, Mourinho, Sarri, Klopp. Dobbiamo aggiornarci per reggere la sfida dei nuovi».

ITALIA AL MONDIALE – «Speriamo. Ritrovarsi fuori per due volte di fila sarebbe un brutto contraccolpo dopo il successo dell’europeo».