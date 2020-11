Diego Armando Maradona sarà ricordato anche in Premier League

La Premier League non si tira indietro e anche omaggerà Diego Armando Maradona. Come riportato dal Times, nella decima giornata di campionato tutte le squadre indosseranno il lutto al braccio per ricordare la leggenda argentina.

Ci sarà, inoltre, un minuto d’applausi da parte di ogni squadra che scenderà in campo per il Pibe de oro.