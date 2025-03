Angelino Roma: «Devo tutto a Ranieri e alla crescita della squadra, da quando è arrivato ci ha fatto questo; Dybala? Siamo vicini a lui»

Le parole di Angelino, esterno della Roma: «Dal primo giorno che è arrivato Ranieri ha lavorato sullo stato mentale»

Angelino ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole dell’esterno della Roma sull’approdo di Ranieri e il suo apporto, della sua crescita e dell’infortunio di Dybala.

EFFETTI DEL LAVORO DI RANIERI – «Dal primo giorno che è arrivato ha lavorato sullo stato mentale, dobbiamo continuare a crederci e lavorare. Tutti lavoriamo tanto e bene, ha fatto cose incredibili per noi, saremmo tutti felici se rimanesse».

CRESCITA PERSONALE – «Devo tutto al mister e alla crescita di squadra, la fiducia del mister e la performance della squadra è tutta».

INFORTUNIO DI DYBALA – «È difficile per tutti, specialmente per lui, è un infortunio importante ma siamo tutti con lui e speriamo torni il prima possibile, sicuramente più forte di prima. Lui è comunque vicino alla squadra, non potrà scendere in campo ma farà il tifo da fuori».