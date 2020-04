Angelo Alessio: «Conte è sempre lo stesso. Pirlo allenatore? Conosce il calcio come pochi»

Angelo Alessio, ex vice di Conte, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventus News 24. Le sue parole

Angelo Alessio, ex vice di Conte al Siena, alla Juve, al Chelsea e in Nazionale, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com. Queste le sue parole.

PIRLO – «Allenatore? Uno come Andrea lo vedrei bene dappertutto. Conosce il calcio come pochi».

CONTE – «Antonio è sempre lo stesso. Determinato, caparbio, sicuro, convincente. Ha dato tanto all’Inter quest’anno. Non vedo differenze».