Angelozzi prima di Atalanta Cagliari a Dazn: «Palestra è il laterale più forte d’Europa. Lo volevamo già l’anno scorso! Rodriguez ha grandi prospettive»

Angelozzi prima di Atalanta Cagliari a Dazn. Il direttore sportivo rossoblù prima del match si sofferma sui suoi talenti Palestra e Rodriguez

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match valido per la 15esima giornata di Serie A 20252026 contro l’Atalanta di Palladino. Le sue parole per DAZN:

PALESTRA – «Tutta la società ha voluto Palestra. Io lo volevo, poi mister ed il presidente mi hanno appoggiato. Volevo portarlo a Frosinone, perché già sapevo quanto fosse forte. Poi non venne più nell’ultimo giorno di mercato. Quest’anno ci siamo riusciti e siamo molto felici. Palestra, secondo me, è il laterale più forte che c’è in Europa».

RODRIGUEZ – «E’ un profilo come quello di Palestra. E’ venuto, ha fatto due partite con noi: a Napoli ed in casa con la Roma è stato uno dei migliori in campo. E’ un 2005, secondo me, è nel giro della Nazionale dell’Uruguay, anche se non è detto che andrà a fare il Mondiale. E’ un ragazzo che ha grandi prospettive».