Il Paris Saint-Germain è in ansia per le condizioni di Neymar: l’attaccante brasiliano ha subito un grave infortunio alla caviglia

Bruttissima serata per il Paris Saint-Germain, sconfitto in casa dal Lione e in ansia per le condizioni fisiche di Neymar.

Il fuoriclasse brasiliano è uscito in barella nel finale di gara dopo un grave fallo commesso da Tiago Mendes, poi espulso. Nelle prossime ore verrà stabilita l’entità e i relativi tempi di recupero dell’infortunio occorso a Neymar.