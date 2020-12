Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, ha ricordato Paolo Rossi nel giorno del suo funerale: le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

«Era il nostro punto di riferimento in campo e fuori con la sua allegria. Era un ragazzo solare, umile e consapevole delle proprie forze. Ha patito tanti infortuni, ma si è sempre ripreso in maniera eccezionale. Ci ha portato in alto, dobbiamo essergli riconoscenti».