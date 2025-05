Antony: «Sono arrivato al Real Betis per fare la storia e lottare per obiettivi importanti, qui sto benissimo»

Le parole di Antony, fantasista del Real Betis, in conferenza stampa in vista della semifinale di ritorno di Conference League con la Fiorentina

VOGLIA DI STORIA – «Quando sono arrivato al Betis avevo voglia di fare la storia e di lottare per obiettivi importanti. Sono felice e pronto fisicamente per vivere un match importante come quello di domani».

MOMENTO PERSONALE – «All’Ajax ho vissuto momenti eccezionali ma adesso sono felice di vivere questa nuova avventura. Quando un giocatore sta bene mentalmente le cose vanno sempre bene. Per cui sì, è un gran momento».

RAPPORTO CON IL MISTER – «Il mister è molto conosciuto, gli sono molto grato: ho festeggiato con lui perché ho fatto due gol di destro e aveva dubbi se ero mancino o destro. Lottiamo per la Champions dunque segnare è stato importante».

SOGNO TITOLO – «A Manchester ho passato momenti difficili ma anche belli: vincere un titolo con questo club sarebbe un sogno, ho voglia di scrivere la storia per questa società».

CLIMA NELLO SPOGLIATOIO – «Sta molto bene, i giocatori vogliono fare la storia. La gara di domani ci dà tanta concentrazione e voglia di vincere».

SUL GOL DI DESTRO – «Sì. L’ho sentito e ho parlato con lui dopo la partita. È vero, non avevo mai segnato di destro ma per me era importante segnare all’andata, in qualsiasi modo».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Ancora non so cosa succederà a fine stagione. Io sono felice qui. Sono grato ai tifosi per l’affetto che mi hanno dato fin dal primo giorno. A Manchester ho passato momenti difficili e avevo bisogno di ritrovare me stesso».

SULLA PARTITA – «Dovremo essere svegli fin dal primo minuto, attaccando e difendendo quando ce ne sarà bisogno».