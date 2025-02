Antony Real Betis, accolto il ricorso della squadra dopo il rosso: espulsione revocata, ci sarà contro il Real Madrid

Clamoroso in Spagna: la Federcalcio ha deciso di accogliere il ricorso del Real Betis per l’espulsione di Antony contro il Getafe. La Commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha accolto il ricorso del club biancoverde, in particolare dopo che nel referto arbitrale del direttore di gara Alberola Rojas ha riferito all’episodio come un intervento da dietro portato con forza eccessiva, che però a rivedere le immagini non sembra.

I’m sorry but how in the world is this a red card for Antony? Obviously rigged for the game against Real Madrid 🙄 pic.twitter.com/7du55uvGOr