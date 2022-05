Aquilani: «Il Milan non pensi al pari col Sassuolo. In campo per vincere»

Alberto Aquilani, allenatore della primavera della Fiorentina, mette in guardia i rossoneri: «In campo per vincere con il Sassuolo»

L’allenatore della primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, ha commentato la prossima giornata di campionato, decisiva per lo scudetto. Ecco le sue parole:

«Una partita di calcio è una partita di calcio, non c’è nulla di scontato. Quando mi giocavo lo scudetto con la Roma a Catania a fine primo tempo eravamo campioni d’Italia, poi entrò Ibra a Parma e l’Inter vinse. Non ci sono squadre che scendono in campo scariche. Poi è chiaro, un vantaggio per il Milan c’è, inconsciamente pensi che non devi perdere e che basta il pareggio. Non ci devono però pensare, devono scendere in campo per vincere la partita. Nel calcio può succedere di tutto, non si può entrare in campo senza pensare di dare il massimo. La forza del Milan è stata quella di aver fatto pochi calcoli, non è una squadra di 11 super campioni, alcuni sono “normali” per la categoria. La sensazione è che i rossoneri vincano le partite durante la settimana»