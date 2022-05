Aquilani su Liverpool-Real Madrid: «Penso che una finale più bella e romantica di questa non ci possa essere». Le parole dell’ex calciatore dei Reds

Alberto Aquilani ha parlato della finale di Champions League fra il Liverpool e Real Madrid ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole dell’ex calciatore dei Reds:

«I tifosi del Liverpool ti restano dentro, tutti sempre vestiti di rosso quando vengono a supportarti. Ricordo bene la semifinale di Europa League, segnai il gol che mandò la gara ai supplementari, poi raddoppiò Benayoun, ma segnò Forlan e l’Atletico passò per il 2-2 e quel gol in trasferta fu decisivo. È stato un peccato non vincere quella coppa, in un periodo importante. Magari avrebbe scritto una storia diversa anche per me stesso e per la mia avventura Liverpool. Penso che una finale più bella e romantica di questa non ci possa essere, è la finale più giocata nella storia della Champions e non ho alcun dubbio sul fatto che vivremo un grande spettacolo».