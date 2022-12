«Vi racconto l’Arabia che Cristiano Ronaldo vivrà»

Giornalista e moglie di Rudi Garcia, il futuro allenatore di Cristiano Ronaldo, Francesca Briennza ha parlato della prossima avventura del portoghese e della sua esperienza in Arabia Saudita:

«Confesso che sono partita con dei timori, ma ho cominciato ad apprezzare quel mondo quando ho smesso di pensare all’occidentale. Basta adeguarsi. Certo, quando esco non metto minigonne o abiti attillati, ma indosso jeans e maglietta, vado da sola al mercato e non adopero il velo se non voglio. Il cosiddetto “Rinascimento Arabo” cominciato nel 2019 sta dando i suoi frutti. Certo, occorrerà del tempo, ma passi avanti se ne vedono. Uomini e donne, ad esempio, possono andare insieme in hotel anche senza essere sposati. Il Qatar è un po’ più avanzato, come si vede anche nell’utilizzo degli alcolici, ma presto anche l’Arabia Saudita, per

aprirsi al turismo, arriverà a una forma di tolleranza diversa, spero anche per il mondo Lgbt. Riguardo la vita pratica, la maggior parte degli occidentali, proprio per avere maggiore libertà, alloggiano in dei villaggi recintati in cui sono assicurati tutti i servizi, oppure negli appartamenti degli hotel, ma io ho scelto una soluzione più cittadina per conoscere meglio il Paese».