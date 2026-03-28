Araujo nell’occhio del ciclone in Inghilterra dopo l’amichevole con l’Uruguay! L’intervento su Foden ha scatenato l’ira di tifosi, media e giocatori: la ricostruzione della vicenda

Araujo criticato duramente in Inghilterra dopo l’amichevole con l’Uruguay! L’intervento su Foden ha scatenato tanta rabbia, cos’è successo

Il fatto che Ronald Araújo abbia disputato per intero l’amichevole tra Inghilterra e Uruguay (1-1) ha lasciato Wembley letteralmente esterrefatto. Al 50′ minuto, il difensore centrale uruguaiano è entrato in netto ritardo su un pallone vagante, rifilando un durissimo pestone sulla caviglia di Phil Foden. Un intervento che, solo per un miracolo e per i riflessi dell’inglese nell’evitarlo parzialmente, non si è trasformato in un infortunio gravissimo.

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Indignazione totale per la permissività arbitrale

• Furia in panchina. Il Ct inglese Thomas Tuchel è andato su tutte le furie a bordo campo, incredulo di fronte al fatto che un’azione così sconsiderata si fosse risolta con un semplice fallo, senza nemmeno un cartellino giallo. Per precauzione, il tecnico ha sostituito Foden pochi minuti dopo.

• La reazione dei giocatori. Il capitano Harry Maguire ha espresso tutta la sua frustrazione nel post-partita, lamentando pubblicamente come, a pochi mesi dal Mondiale, gli arbitri permettano un simile livello di violenza agonistica.

• Le critiche degli opinionisti. Voci autorevoli nel Regno Unito, come Ian Wright e Paul Robinson, hanno definito Araújo “totalmente fuori controllo”, sostenendo che l’uruguaiano abbia letteralmente “investito” l’attaccante del Manchester City.

L’incomprensibile gestione del VAR

L’indignazione britannica si è moltiplicata nei minuti di recupero. L’arbitro Sven Jablonski, che aveva omesso di rivedere il netto cartellino rosso per Araújo, si è invece recato al monitor del VAR per assegnare un dubbio calcio di rigore alla Celeste. Fede Valverde ha poi trasformato il penalty siglando il pareggio. Media e allenatori hanno duramente messo in discussione l’utilità della tecnologia se poi vengono ignorate espulsioni così evidenti, specialmente contro un Uruguay apparso decisamente troppo su di giri.

Araújo, indifferente alle polemiche in zona mista

Lontano dal fare mea culpa per il duro intervento, il difensore del Barcellona ha parlato con i media concentrandosi su altri aspetti:

• Il risultato. Ha valutato positivamente il pareggio e l’atteggiamento della squadra dopo una striscia negativa nelle ultime uscite.

• Preoccupazione in casa Barça. Ha lamentato profondamente l’infortunio subìto dal compagno Raphinha con il Brasile, accettando però con professionalità i rischi fisici legati alle soste per le Nazionali.

• L’avvertimento alla Spagna. Fedele all’intensa garra charrúa, ha scherzato su un possibile incrocio futuro contro la Roja: «Ho già detto loro di stare attenti, altrimenti bisognerà tirargli qualche calcione».