Coppa Italia
Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Napoli Como e Bologna Lazio: ecco chi dirige i quarti di finale in programma oggi e domani
Oggi e domani vanno in scena gli ultimi due quarti di finale della Coppa Italia 2025/26: l’AIA, con una nota ufficiale, ha annunciato quelli che saranno gli arbitri di Napoli Como e di Bologna Lazio. Queste le designazioni arbitrali complete.
NAPOLI – COMO Martedì 10/02 h. 21.00
MANGANIELLO (foto)
COSTANZO – ROSSI L.
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: FOURNEAU
BOLOGNA – LAZIO Mercoledì 11/02 h. 21.00
CHIFFI
ROSSI M. – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: PAGANESSI
