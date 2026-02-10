Connect with us
Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Napoli Como e Bologna Lazio: ecco chi dirige i quarti di finale

Arbitri Coppa Italia, la designazione completa per Napoli Como e Bologna Lazio: ecco chi dirige i quarti di finale in programma oggi e domani

Oggi e domani vanno in scena gli ultimi due quarti di finale della Coppa Italia 2025/26: l’AIA, con una nota ufficiale, ha annunciato quelli che saranno gli arbitri di Napoli Como e di Bologna Lazio. Queste le designazioni arbitrali complete.

NAPOLI – COMO    Martedì 10/02 h. 21.00

MANGANIELLO (foto)

COSTANZO – ROSSI L.

IV:  AYROLDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: FOURNEAU

BOLOGNA – LAZIO    Mercoledì 11/02 h. 21.00

CHIFFI

ROSSI M. – CECCON

IV:  MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: PAGANESSI

