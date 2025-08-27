Arbitri Serie A 2025/2026, la designazione della seconda giornata di campionato - Calcio News 24

Arbitri Serie A seconda giornata: tutte le designazioni per il weekend 29-31 agosto

La seconda giornata della Serie A 2025/26 è alle porte, e con essa arrivano le designazioni ufficiali degli arbitri. La FIGC ha comunicato l’elenco completo dei direttori di gara, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che saranno protagonisti nelle dieci sfide in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali, centrali nel garantire la regolarità delle partite.

Venerdì 29 agosto

Cremonese – Sassuolo (h. 18.30)

Arbitro: Guida

Assistenti: Barone – Monaco

IV Ufficiale: Calzavara

VAR: Gariglio

AVAR: Sozza

Lecce – Milan (orario da definire)

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Dei Giudici – Mastrodonato

IV Ufficiale: Arena

VAR: Ghersini

AVAR: Meraviglia

Sabato 30 agosto

Bologna – Como (h. 18.30)

Arbitro: Doveri

Assistenti: Palermo – Catallo

IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Di Paolo

AVAR: Pezzuto

Parma – Atalanta (h. 18.30)

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Tegoni

IV Ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Aureliano

AVAR: Pairetto

Napoli – Cagliari (h. 20.45)

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Rossi C. – Bahri

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: La Penna

AVAR: Paterna

Pisa – Roma (h. 20.45)

Arbitro: Collu

Assistenti: Cecconi – Rossi M.

IV Ufficiale: Manganello

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca

Domenica 31 agosto

Genoa – Juventus (h. 18.30)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Mondin – Fontemurato

IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Paterna

AVAR: La Penna

Torino – Fiorentina (h. 18.30)

Arbitro: Abisso

Assistenti: Peretti – Perrotti

IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Dionisi

Inter – Udinese (h. 20.45)

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Baccini – Colarossi

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Marini

AVAR: Aureliano

Lazio – Verona (h. 20.45)

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Costanzo – Garzelli

IV Ufficiale: Colombo

VAR: Pezzuto

AVAR: Maresca

Le designazioni per gli arbitri Serie A seconda giornata mostrano un mix di esperienza e giovani promesse. Sarà interessante seguire come influenzeranno le gare più attese del weekend.