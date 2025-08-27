 Arbitri Serie A 2025/2026, la designazione della seconda giornata di campionato - Calcio News 24
Serie A

Arbitri Serie A 2025/2026, la designazione della seconda giornata di campionato

Arbitri Serie A seconda giornata: tutte le designazioni per il weekend 29-31 agosto

La seconda giornata della Serie A 2025/26 è alle porte, e con essa arrivano le designazioni ufficiali degli arbitri. La FIGC ha comunicato l’elenco completo dei direttori di gara, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che saranno protagonisti nelle dieci sfide in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali, centrali nel garantire la regolarità delle partite.

Venerdì 29 agosto

Cremonese – Sassuolo (h. 18.30)

  • Arbitro: Guida
  • Assistenti: Barone – Monaco
  • IV Ufficiale: Calzavara
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Sozza

Lecce – Milan (orario da definire)

  • Arbitro: Marinelli
  • Assistenti: Dei Giudici – Mastrodonato
  • IV Ufficiale: Arena
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Meraviglia

Sabato 30 agosto

Bologna – Como (h. 18.30)

  • Arbitro: Doveri
  • Assistenti: Palermo – Catallo
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Di Paolo
  • AVAR: Pezzuto

Parma – Atalanta (h. 18.30)

  • Arbitro: Mariani
  • Assistenti: Bindoni – Tegoni
  • IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Pairetto

Napoli – Cagliari (h. 20.45)

  • Arbitro: Bonacina
  • Assistenti: Rossi C. – Bahri
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: La Penna
  • AVAR: Paterna

Pisa – Roma (h. 20.45)

  • Arbitro: Collu
  • Assistenti: Cecconi – Rossi M.
  • IV Ufficiale: Manganello
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Maresca

Domenica 31 agosto

Genoa – Juventus (h. 18.30)

  • Arbitro: Chiffi
  • Assistenti: Mondin – Fontemurato
  • IV Ufficiale: Fourneau
  • VAR: Paterna
  • AVAR: La Penna

Torino – Fiorentina (h. 18.30)

  • Arbitro: Abisso
  • Assistenti: Peretti – Perrotti
  • IV Ufficiale: Ayroldi
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Dionisi

Inter – Udinese (h. 20.45)

  • Arbitro: Marchetti
  • Assistenti: Baccini – Colarossi
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Marini
  • AVAR: Aureliano

Lazio – Verona (h. 20.45)

  • Arbitro: Crezzini
  • Assistenti: Costanzo – Garzelli
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: Pezzuto
  • AVAR: Maresca

Le designazioni per gli arbitri Serie A seconda giornata mostrano un mix di esperienza e giovani promesse. Sarà interessante seguire come influenzeranno le gare più attese del weekend.

