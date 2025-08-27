Arbitri Serie A 2025/2026, la designazione della seconda giornata di campionato - Calcio News 24

Serie A
Arbitri Serie A 2025/2026, la designazione della seconda giornata di campionato
Arbitri Serie A seconda giornata: tutte le designazioni per il weekend 29-31 agosto
La seconda giornata della Serie A 2025/26 è alle porte, e con essa arrivano le designazioni ufficiali degli arbitri. La FIGC ha comunicato l’elenco completo dei direttori di gara, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR che saranno protagonisti nelle dieci sfide in programma da venerdì 29 a domenica 31 agosto. Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali, centrali nel garantire la regolarità delle partite.
Venerdì 29 agosto
Cremonese – Sassuolo (h. 18.30)
- Arbitro: Guida
- Assistenti: Barone – Monaco
- IV Ufficiale: Calzavara
- VAR: Gariglio
- AVAR: Sozza
Lecce – Milan (orario da definire)
- Arbitro: Marinelli
- Assistenti: Dei Giudici – Mastrodonato
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: Ghersini
- AVAR: Meraviglia
Sabato 30 agosto
Bologna – Como (h. 18.30)
- Arbitro: Doveri
- Assistenti: Palermo – Catallo
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Pezzuto
Parma – Atalanta (h. 18.30)
- Arbitro: Mariani
- Assistenti: Bindoni – Tegoni
- IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Aureliano
- AVAR: Pairetto
Napoli – Cagliari (h. 20.45)
- Arbitro: Bonacina
- Assistenti: Rossi C. – Bahri
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: La Penna
- AVAR: Paterna
Pisa – Roma (h. 20.45)
- Arbitro: Collu
- Assistenti: Cecconi – Rossi M.
- IV Ufficiale: Manganello
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Maresca
Domenica 31 agosto
Genoa – Juventus (h. 18.30)
- Arbitro: Chiffi
- Assistenti: Mondin – Fontemurato
- IV Ufficiale: Fourneau
- VAR: Paterna
- AVAR: La Penna
Torino – Fiorentina (h. 18.30)
- Arbitro: Abisso
- Assistenti: Peretti – Perrotti
- IV Ufficiale: Ayroldi
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Dionisi
Inter – Udinese (h. 20.45)
- Arbitro: Marchetti
- Assistenti: Baccini – Colarossi
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Marini
- AVAR: Aureliano
Lazio – Verona (h. 20.45)
- Arbitro: Crezzini
- Assistenti: Costanzo – Garzelli
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Pezzuto
- AVAR: Maresca
Le designazioni per gli arbitri Serie A seconda giornata mostrano un mix di esperienza e giovani promesse. Sarà interessante seguire come influenzeranno le gare più attese del weekend.
