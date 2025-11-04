Arbitri Serie A, è ancora polemica dopo l’ultimo weekend: la valutazione di Rocchi sugli episodi dubbi della giornata di campionato

Arbitri Serie A, l’ultima giornata ha procurato molte polemiche. Rocchi boccia Rapuano mentre su Inter e Milan non ci sono particolari contestazioni.

Il fischio finale della giornata calcistica ha lasciato strascichi non solo tra i tifosi, ma anche e soprattutto nel mondo degli arbitri di Serie A, scosso da diverse decisioni controverse che hanno acceso il dibattito interno e la critica esterna. Il caso più eclatante è senza dubbio quello che ha visto protagonista Bisseck. Ecco l’analisi dei principali episodi secondo il Corriere dello Sport.



Il giallo di Bisseck



L’intervento di Bisseck su Giovane, lanciato a rete verso Sommer, ha diviso gli stessi arbitri. Non tutti erano d’accordo sul cartellino giallo comminato da Doveri. L’entrata è apparsa, soprattutto in diretta, da rosso, anche (e questa è l’opinione dei vertici della CAN) per la vigoria sproporzionata con cui Bisseck è intervenuto sull’avversario. Un caso che il designatore Rocchi ha “girato” alla UEFA per avere un confronto e un conforto sulla decisione. A Nyon, tuttavia, ritengono derimente la direzione generale dell’azione, confermando quindi il giallo. Resta il dubbio che Giovane abbia toccato il pallone verso destra proprio a causa dell’arrivo scomposto di Bisseck, e che senza il placcaggio avrebbe potuto facilmente raggiungere la sfera. Come diceva l’indimenticato Farina: la decisione più giusta è quella che ha bisogno di meno spiegazioni. Qui, invece, le spiegazioni abbondano. Il vice di Rocchi, Di Liberatore, ha assegnato a Doveri un ottimo 8.70, indicando una gara perfetta, ma molti si chiedono se il pestone di Lautaro a Bella Kotchap senza giallo sia stato dimenticato.

La furia di Rocchi per Firenze



La gara di Firenze ha fatto infuriare Rocchi. Il primo a rimetterci è stato Rapuano, la cui gestione delle proteste è stata definita “inguardabile” (Ranieri, in particolare, avrebbe dovuto essere espulso, sottolineando la necessità di pugno di ferro contro le proteste). Cazziatone anche per Ayroldi per lo stesso motivo. Sulla gestione del rigore, il giorno dopo, nel mirino sono finiti anche Massa (con Maresca) per una OFR (On Field Review) senza senso. Il contatto Pierotti-Ranieri c’è, ma la decisione ha comunque generato polemiche. Tutti gli arbitri coinvolti sono stati fermati, anche se il nome di Massa circola per Juve-Toro, una scelta che per molti sarebbe come premiare chi ha commesso un errore da matita blu.



Il caso di Saelemaekers



Infine, il “calcetto” o meno a Saelemaekers dopo il rigore parato in Milan-Roma. Per la CAN si tratta di “un caso, un movimento dovuto al posizionamento”, ma per molti il dubbio resta. La certezza, invece, è che il giocatore, per l’esultanza irrispettosa, avrebbe meritato il cartellino rosso.