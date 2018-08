Rinvio Serie A, parla il presidente della Doria: «Ci sono i funerali di stato, anche Marotta e Agnelli la pensano come me».

La prima giornata di Serie A potrebbe essere rinviata alla prossima settimana. La tragedia di Genova ha sconvolto l’Italia, e proprio per sabato sono previsti i funerali di Stato, stesso giorno del debutto del campionato. Per questo, Massimo Ferrero ha tenuto a ribadire la posizione di Sampdoria e Genoa, ma anche la ferma volontà di posticipare la prima giornata. Le sue parole a RMC Sport: «Sto chiamando i presidenti della Serie A per far rinviare la prima giornata. Sampdoria, Genoa, Fiorentina e Milan non giocheranno. Marotta della Juventus è d’accordo con me, ma facciamo parte di una Lega».

Il presidente della Doria ha poi continuato: «Sono sicuro che Miccichè non farà giocare, ho sentito Agnelli ha detto che la Juventus non gioca. Sabato non si può giocare con i funerali. I cittadini di Genova sono uomini coraggiosi, donne meravigliose, forza Genova. Faccio appello a sampdoriani e a tutta la città per avere una reazione positiva».