Rinvio prima giornata Serie A: il dramma di Genova fa slittare Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Decisione ufficiale

Ora è anche ufficiale: il dramma di Genova ha fatto slittare Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa. Questa la decisione della Lega Serie A, che ha optato per il rinvio delle gare che riguardavano le due squadre genovesi. Il resto del turno si giocherà regolarmente, con queste gare in calendario: sabato alle 18 Chievo-Juventus e alle 20.30 Lazio-Napoli, domenica alle 18 Torino-Roma e alle 20.30 Sassuolo-Inter, Empoli-Cagliari, Bologna-Spal, Parma-Udinese e lunedì alle 20.30 Atalanta-Frosinone.

Rinvio prima giornata Serie A: il dramma di Genova rischia di far slittare tutto il primo turno di campionato

La prima giornata di Serie A 2018-2019 rischia seriamente il rinvio totale. Il primo turno del massimo campionato, che da calendario si sarebbe dovuto regolarmente svolgere fra sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 agosto potrebbe subire un rinvio, che può comportare lo slittamento. La Lega di Serie A sta monitorando la situazione e valuta di prendere una decisione in serata: il dramma di Genova, con il crollo del Ponte Morandi che ha causato 39 vittime, rischia di compromettere lo svolgimento dell’intero turno. Allo stato attuale delle cose Sampdoria e Genoa hanno richiesto di non disputare rispettivamente le gare contro la Fiorentina a Marassi e il Milan a San Siro. Con tanto di sciopero annunciato da parte delle tifoserie della Viola e del Grifone, che non andranno a Genova e a Milano.

A breve sarà diffuso un comunicato, da parte della Lega Serie A, per chiarire una situazione attualmente instabile. E che potrebbe subire degli scossoni non certo di poco conto. La giornata di sabato infatti, quella nella quale si dovrebbero disputare Chievo-Juventus alle 18 e Lazio-Napoli alle 20.30, sarà caratterizzata dal lutto nazionale. Per questo motivo è possibile che, dovendo rinviare quattro partite (fra queste spiccano le già citate Milan-Genoa e soprattutto Sampdoria-Fiorentina), la Lega Serie A opti per il rinvio o lo slittamento totale dell’intera prima giornata di campionato. In serata verrà comunicata la decisione definitiva.