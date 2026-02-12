Connect with us
Arbitri e VAR, Rosetti svela: «Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi»

22 minuti ago

Arbitri e VAR, Rosetti: «Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi». Le parole

L’utilizzo del VAR, soprattutto in Italia, continua a essere un argomento che accende il dibattito. A intervenire sulla questione è stato Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri della UEFA, che a margine del Congresso di Bruxelles ha affrontato il tema con toni chiari e diretti.

PAROLE «Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi. Sulle decisioni fattuali come il fuorigioco lavora alla perfezione, mentre diverso è il discorso per quel che riguarda le interpretazioni»

PARAGONE ITALIA-EUROPA – «La UEFA preferisce intervenire di meno, lasciando così spazio alla decisione sul campo dell’arbitro. Ogni tanto può capitare di perdere un rigore, ma almeno non ce ne sono di inesistenti. Riparleremo comunque con i designatori federali, dobbiamo ritrovare i principi originari»

FALLI DI MANO IN AREA – «l fallo di mano è da considerare tale quando il giocatore cerca il contatto con la palla in modo volontario o compie un movimento innaturale. Fuorigioco? Non c’è ancora uniformità di idee»

