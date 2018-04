Roma-Liverpool, designato l’arbitro per la semifinale di Champions

Ecco l’arbitro di Roma-Liverpool: direzione di gara slovena per la semifinale di ritorno di Champions League in programma domani sera all’Olimpico

Nemmeno il tempo di archiviare la 35ª di Serie A che è già tempo di semifinali di Champions League. Questa mattina sono stati diramati i nomi degli arbitri per le due semifinali di ritorno in programma martedì 1 maggio e mercoledì 2 maggio alle 20.45, rispettivamente Real Madrid-Bayern Monaco e Roma-Liverpool. Le quattro squadre ancora in corsa per la Champions vogliono staccare il biglietto per la finale di Kiev del 26 maggio. Pochi minuti fa la UEFA ha comunicato la scelta dell’arbitro per la delicata gara Roma-Liverpool, in programma mercoledì 2 maggio ore 20.45 allo Stadio Olimpico.

Sarà lo sloveno Damir Skomina ad arbitrare la sfida dell’Olimpico. Il fischietto sloveno verrà coadiuvato in campo dagli assistenti Jure Prapotnik e Robert Vukan, mentre Matej Jug e Slavko Vincic saranno gli addizionali d’area e Tomaz Klancnik il quarto uomo. Per quanto riguarda Real Madrid-Bayern Monaco, invece, ritorna la compagine arbitrale turca con Cuneyt Cakir come direttore di gara. Duran e Ongun gli assistenti, Huseyn Gocek e Baris Simsek gli addizionali d’area, con Mustafa Eyisoy come quarto uomo. Real Madrid-Bayern Monaco partiranno con il risultato di 1-2 all’andata per i madrileni, mentre la Roma dovrà rimontare un pesante 5-2 maturato in casa del Liverpool.