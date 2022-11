Argentina, de Paul: «Per i pochi che sono scesi dal carro degli ultimi tre anni, l’invito è quello di risalire»

Rodrigo de Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid ora al Mondiale con l’Argentina, ha parlato dopo la vittoria con il Messico

Rodrigo de Paul, centrocampista dell’Atletico Madrid ora al Mondiale con l’Argentina, ha parlato a Olé.

PAROLE – «Abbiamo dato tutto per rialzarci e ci siamo riusciti. Adesso per noi comincia un altro Mondiale. Eravamo molto uniti e credo fosse evidente. Volevamo che la gente lo capisse: per i pochi che per mezz’ora sono scesi dal carro degli ultimi tre anni, l’invito è quello di risalire, perché non vi lasceremo a terra».