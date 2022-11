Argentina, Di Maria: «Ci siamo illusi di vincere la prima partita del Mondiale»

Angel Di Maria, attaccante dell’Argentina, ha parlato al termine della sconfitta nel Mondiale contro l’Arabia Saudita

ANALISI – «Credo che ci siamo illusi di vincere la prima partita del Mondiale, non è andata così. Abbiamo creato molte situazioni, abbiamo avuto molte occasioni per segnare e non ci siamo riusciti. Sono venuti in avanti due o tre volte, ci hanno fatto due gol ed è andata così la partita».