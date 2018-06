Messi flop in Argentina-Islanda: il web si scatena – FOTO

Lionel Messi stecca l’esordio al Mondiale: rigore sbagliato in Argentina-Islanda, gara terminata 1-1. E il web si scatena: scatta l’ironia sulla Pulce sui social network

Se Cristiano Ronaldo ha conquistato tutto il mondo con la sua tripletta d’autore in Portogallo-Spagna, altrettanto non si può dire di Lionel Messi. La Pulce d’Oro ha floppato all’esordio al Mondiale: Argentina-Islanda è terminata 1-1, con il fuoriclasse del Barcellona che ha sbagliato in maniera incredibile un calcio di rigore (LEGGI ANCHE: Messi, rigore sbagliato in Argentina-Islanda – VIDEO).

Il numero 10 dell’Albiceleste è l’uomo più atteso di Russia 2018: tutti si aspettano che la formazione di Jorge Sampaoli riscatti le ultime uscite nella competizione calcistica più importante a livello internazionale. Ma così non è stato: buone giocate alternate a errori non accettabili, con il penalty fallito che ha rappresentato, in via negativa, la ciliegina sulla torta per i biancazzurri, costretti ora a vincere le restanti due partite del girone per raggiungere la fase a eliminazione diretta. E sul web è scattata l’ironia: tanti sfottò e prese in giro, qui di seguito vi proponiamo una carrellata di commenti sui social network

Va a tirar Messi…….. Otravez ksisjdjshalkajzkaksjxjxjs pic.twitter.com/GPWiuYI6hz — HEXAPATO (@donaldrodolfo) 16 giugno 2018