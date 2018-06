Leo Messi fallisce un calcio di rigore durante il secondo tempo di Argentina-Islanda: il portiere Halldorsson neutralizza il suo tiro

Il Mondiale di Russia 2018 non inizia al meglio per Leo Messi. Il capitano dell’Argentina fallisce un calcio di rigore nel secondo tempo della partita contro l’Islanda. Il numero 10 dell’Albiceleste, non particolarmente ispirato nel pomeriggio di Mosca, si è presentato sul dischetto dopo la concessione del rigore (qui la moviola) da parte dell’arbitro Marciniak intorno al 18° minuto della seconda frazione di gioco. Conclusione di interno sinistro non troppo potente e abbastanza centrale: il portiere islandese Halldorsson riesce a respingere salvando il momentaneo risultato (poi finale) di 1-1.