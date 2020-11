Argentina, Scaloni dà la formazione: «Messi e Lautaro Martinez in attacco»

Lionel Scaloni non fa pretattica e svela l’11 che domani scenderà in campo contro il Perù. In avanti confermati Messi e Lautaro Martinez

Lionel Scaloni non fa pretattica nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perù. Il selezionatore argentino, infatti, svela la formazione che scenderà in campo contro i peruviani, con tanti calciatori della Serie A.

In porta Armani e in difesa il centrale della Fiorentina, Martinez Quarta. A centrocampo una vecchia conoscenza come Paredes accanto a De Paul. In attacco confermati Messi e Lautaro Martinez.