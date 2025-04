Arnautovic: «Triplete? Siamo l'Inter, è normale crederci, ma è ancora lunga; nel 2010...»

Le parole di Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in casa contro il Cagliari

Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. Di seguito le parole dell’attaccante nerazzurro.

OGNI VOLTA CHE SONO TITOLARE FACCIO GOL? – «Ogni tanto sì».

SE CREDO AL SOGNO DI POTER RIVINCERE IL TRIPLETE CON L’INTER? – «Eh noi siamo l’Inter, normale che ci crediamo. Però è ancora lunga. Come ha detto Julio Cesar, sono stato nell’Inter del 2010 ma ero come un tifoso, l’ho detto già varie volte. Però adesso sono qua e sono contento per la vittoria di oggi, andiamo avanti».

IO CHE HO CHIESTO UN APPUNTAMENTO A MOURINHO CHIEDENDO DI GIOCARE DI PIU’ PERCHE’ PENSAVO DI ESSERE MIGLIORE DI IBRA? – «Nono, questa è una bugia. Io ho tanto rispetto di lui, non posso mai dire questa frase. Siamo qui, siamo contenti. Ero anche contentissimo nel 2010 di esser stato con tutti questi campioni, adesso guardiamo avanti e siamo molto contenti per la vittoria».